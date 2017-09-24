إيران تغلق حدودها مع “كردستان العراق”

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إغلاق حدود إيران الجوية مع إقليم كردستان العراق.

وذكر المتحدث باسم المجلس كيوان خسروي، أنّ وقف الرحلات الجوية بين إيران وإقليم كردستان تم بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأضاف أنّ المجلس عقد صباح الأحد اجتماعاً استثنائياً ووافق على طلب بغداد إغلاق الحدود الجوية الإيرانية مع الإقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم نجاح المساعي السياسية الأخيرة لإيران وإصرار مسؤولي الإقليم على إقامة الاستفتاء.

وفي هذا الاطار، قال خسروي إنّ “القرار المتسرع لبعض مسؤولي إقليم كردستان يحد من قدرة الحوار البناء للكرد في سيادة العراق ويعرّض أمن الكرد والعراق والمنطقة لأزمات جدية” .

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