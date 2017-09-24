قصف حزب الله لإسرائيل هو إعلان حرب

حذر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، زعيم “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، الأحد، من أنه إذا ما بادر حزب الله إلى قصف العمق الإسرائيلي فان ذلك سيعتبر بمثابة إعلان حرب من جانب لبنان.

وقال رئيس حزب “البيت اليهودي” إن على إسرائيل العمل على مسارين لمواجهة إيران.

وأوضح أنه يجب أولا حث العالم على فرض عقوبات صارمة على طهران، وثانيا “نفترض أن ذلك لن يجدي نفعا، وبالتالي فيجب أن نكون على استعداد للدفاع عن أنفسنا”.

وفي سياق متصل، وفي حديث اذاعة “صوت إسرائيل” باللغة العبرية، صباح الأحد، رأى بينت أن للولايات المتحدة المقدرة على التصدي لإيران من خلال الآلية الدولية لتحويل الأموال.

وأعرب عن اعتقاده أنه ينبغي وضع إيران بين خيارين، اقتصاد مزدهر أو الطريق النووي.

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