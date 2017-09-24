أكبر معاقل “داعش” بيد الجيش السوري

أفادت قناة “الإخبارية” السورية اليوم الأحد بأن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة معدان، أكبر معاقل تنظيم “داعش” عند الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والرقة.

وأفادت القناة بأن القوات السورية في إطار عملياتها المستمرة في ريف دير الزور الشرقي تمكنت من الالتقاء مع القوات الأخرى القادمة من ريف الرقة الشرقي، وذلك في منطقة تبعد مئتي متر فقط من الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأكدت القناة تحرير منطقة معدان بالكامل من مسلحي التنظيم، وفيها أكثر من 40 قرية ومزرعة ومنشأة، مضيفة أن وحدات من الجيش قطعت خلال الأيام الـ10 الماضية مسافة تبلغ 175 كم، ابتداء من منطقة البغيلية في دير الزور، ووصولا إلى بلدة معدان.

وأشارت القناة إلى أن معدان تعتبر أحد أهم المناطق الزراعية في سوريا، وهي غنية أيضا بثرواتها النفطية، وعثرت القوات الحكومية هناك على العديد من الآليات وصهاريج النفط التي كان “داعش” يستخدمها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا في الآونة الأخيرة من تحقيق نجاحات كبيرة في حربهم على تنظيم “داعش”، أكبرها فك الحصار عن مدينة دير الزور، واجتياز نهر الفرات، وذلك بالتزامن مع عملية “عاصفة الجزيرة” التي أطلقتها في الضفة الشرقية للفرات “قوات سوريا الديمقراطية” مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

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