انفجار يؤدي لمقتل 3 من القبعات الزرق

قتل ثلاثة من عناصر قوات حفظ السلام الأممية وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع على طريق بمحافظة غاو شمال مالي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما)، في بيان، بأن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور العسكريين بمكان الحادث في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى والجرحى ليست نهائية.

وذكر البيان أن عناصر “القبعات الزرق” كانوا يرافقون قافلة انطلقت من مدينة أنيفيس إلى مدينة غاو شمال البلاد.

وأنشأت البعثة الأممية في مالي (مينوسما) في 25 أبريل/نيسان 2013، وفقا للقرار 2100 من قبل مجلس الأمن الدولي، لتتسلم مهام بعثة الدعم الدولي لمالي تحت القيادة الإفريقية في 1 يوليو/تموز من العام نفسه.

ومن مهام البعثة: تأمين استقرار الوضع في المدن الكبرى، والمساهمة في استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل لصالح العدالة الوطنية والدولية.

ووقع شمال مالي، في ربيع 2012، تحت سيطرة مجموعات متشددة متصلة بتنظيم “القاعدة”، قبل أن يتم طرد معظم مقاتليها من المنطقة نتيجة تدخل عسكري دولي جرى بمبادرة من فرنسا، في يناير/كانون الثاني 2013.

لكن هناك مناطق لا تزال غير خاضعة حتى الآن لسيطرة القوات المسلحة الوطنية والأجنبية، وتشهد هجمات دامية متكررة.

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