“رسالة احتجاجية” من المشنوق !

أكدت مصادر رفيعة المستوى في ​تيار المستقبل​ لـ”الأخبار” أن موقف وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ الذي اعتذر عن عدم مرافقة ​رئيس الجمهورية​ في زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا، رسالة احتجاجية على “تفرّد وزير الخارجية جبران باسيل بالقرار من دون تشاور ولا تنسيق”.

ولفتت إلى أن “اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بنظيره السوري وليد المعلم مختلف عن زيارة الوزراء ل​سوريا​، والتي نوقشت في الحكومة وتقرر على أثرها اعتبار الزيارة غير رسمية”. ورأت أنه “ليس في الإمكان إحراج رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بهذه الطريقة، وهو المحكوم عليه بالإعدام في سوريا، وقد حجزت أملاكه منذ فترة، وهذه مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها”.

وأشارت إلى أن “التسوية كانت تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية و​النأي بالنفس​ مع تحييد الملفات الخلافية، ولم تتضمن أي تنسيق مع الدولة السورية”. وتساءلت المصادر “ما الذي تغير الآن حتى أصبح هناك ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل تغير موقف ​المجتمع الدولي​ والعربي من النظام”؟. وأكدت أن “الحريري لم يطلب الى المشنوق إعلان هذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، لكن ما حصل كان تأكيداً على أننا لا نوافق على هذه ال​سياسة​ من دون تنسيق أو تشاور”.

ولم تنفِ المصادر أن يكون موقف المشنوق “عنواناً لأزمة سياسية بين “المستقبل” من جهة، و​التيار الوطني الحر​ ورئيس الجمهورية من جهة أخرى”.

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