بعد إضراب اليوم.. القرار سيتخذ !

أكد أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي لـ”الشرق الاوسط” انه من المتوقع أن يلقى إضراب اليوم تجاوبا كبيرا من الموظفين في القطاعات الداعية للإضراب، وقدّر أن يشارك فيه أكثر من 125 ألف موظف بين إدارات عامة ومعلمين.

وقال جرادي “بعد إضراب الاثنين، سيتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بناء على القرارات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة، وبالتأكيد سنلجأ إلى التصعيد إذا اتخذ أي قرار بتعليق الزيادة”.

وأضاف: “هم يقولون إنهم بحاجة إلى شهر واحد لاتخاذ قرار بشأن مصادر تمويل السلسلة، ونحن نقول إذا كانوا جادين فيما يعلنونه وهناك نية صادقة للسير قدما بإعطاء الزيادة، فبإمكان الدولة تحمل تكلفة شهر تشرين الأول، على أن يكونوا قد توصلوا إلى حل في الشهر المقبل”.

وتابع “أما إذا اتخذ قرار التعليق، فهنا ستدخل سلسلة الرتب والرواتب في التأجيل المجهول إلى أجل غير مسمى، ويكون بالتالي حجة لإسقاطها”.

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