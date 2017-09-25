عون إلى باريس.. فماذا على طاولة المحادثات ؟

25 سبتمبر, 2017 - 9:09 صباحًا المصدر: الجمهورية
عون إلى باريس.. فماذا على طاولة المحادثات ؟

يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرنسا اليوم.

وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات اللبنانية ـ الفرنسية ستتناول مواضيع عدة، أبرزها:

• إستعراض العلاقات التاريخية والتقليدية بين لبنان وفرنسا وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والديبلوماسية والامنية والاقتصادية الثقافية.

• وضع المؤسسات الفرنسية والفرنكوفونية العاملة في لبنان.

• وضع الجالية اللبنانية في باريس.

• دور القوات الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» وما أثير أخيراً حول الدور الأميركي لتعديل القرار 1701 ومواجهة فرنسا لهذا الأمر.

• دعم لبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، سيشير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى موقف ايجابي حيال موضوع النازحين خلافاً لموقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

المصدر: الجمهورية
25 سبتمبر, 2017

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