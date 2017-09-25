برلماني سوري يهاجم الحكومة: حكومة مصر أفضل منكم!

بعد السجالات الفيسبوكية التي حصلت فيما يخص اعتبار الأقمشة مادة أولية ،انتقل الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي ليطرح تحت قبة مجلس الشعب بشكل رسمي من قبل فارس الشهابي أحد أعضاء المجلس و الذي كان قد طرح سابقا عدة آراء فيما يخص مرسوم الأقمشة ، من جانب القبة حاولنا استطلاع الآراء و حصلنا على اللقاء التالي .

في لقاء مع فارس الشهابي أكد أن مصر تقوم بحماية الصناعة النسيجية السورية في مصر أكثر من سورية و ذلك عن طريق رفع الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة .

العربي اليوم

كما أشار فارس الشهابي إلى أن الآلية التي تعمل بها الحكومة و تحديدا فيما يتعلق بتشميل الأقمشة ضمن المواد الأولية سوف تحول المصانع السورية العريقة إلى ورش خياطة .

و أما بخصوص المستفيدين من هذا القرار فهم الذي يرغبون بإغراق الأسواق بالبضائغ التركية ، مشيرا إلى أن معظم الصناعيين الذين كانوا قد قرروا العودة إلى سورية قد رجعوا عن قرارهم بسبب هذه القرارات محملا الحكومة السورية المسؤولية الكبرى في تدهو أوضاع الصناعيين .

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