“أيلول دنبو مبلول”.. طقس خريفي وأمطار نهاية الأسبوع

يؤثر طقس خريفي معتدل ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.

ويستمر تشكل ضباب على الجبال بالتوازي مع احتمال تساقط رذاذ متفرق على الجبال، واحتمال منخفض جوي أواخر الاسبوع يؤدي الى امطار متفرقة الجمعة بعد الظهر والسبت.

الاثنين ٢٥ ايلول:

طقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ متفرق، فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و٢٩ درجة.

الثلاثاء ٢٦ ايلول:

طقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار خفيفة متفرقة نهارا، فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

الاربعاء ٢٧ ايلول:

طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

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