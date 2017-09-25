في اللاذقية أمسك سلاحه وأطلق النار على صاحب بسطة!

أصيب صاحب محل تجاري بالقرب من كازية حيدرة بشارع الجمهورية في اللاذقية بعيار ناري بينما أصيب عدد آخر من المواطنين بالخردق الناجم عن إطلاق النار الذي وقع مساء يوم الأحد 24-9-2017.

وبحسب ما روى الأهالي لـ “سناك سوري” فقد أقدم أحد الأشخاص من حي دمسرخو على إطلاق النار نحو صاحب بسطة بالقرب من كازية حيدرة على خلفية اتهامه له بسرقة دراجة نارية كان يمتلكها مطلق النار، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص تم إسعافهم إلى المشفى.

وتعاني اللاذقية من انفلات أمني عجزت الجهات المختصة عن ضبطه حيث بات من السهل جداً أن يمسك أي شخص بسلاحه ليطبق القانون كما يراه هو على مبدأ شريعة الغاب.

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