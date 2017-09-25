زورا مستندات وسهلوا تهريب أشخاص.. فأوقفهم الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن الأجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/09/2017 لغاية 21/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية.

ولفتت المديرية في بيان في هذا السياق إلى أنه تم توقيف ستة أشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال أشخاص من لبنان إلى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

كما أوقف شخص واحد بجرم الدخول بطريقة غير شرعية، و شخص واحد بجرم تهريب الأشخاص بطرق غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا إلى القضاء المختص.

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