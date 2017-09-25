استشهاد قائد الجيش الخامس الروسي في ديرالزور

استشهد قائد الجيش الخامس الروسي الفريق (أسابوف فاليري جيور جيفيتش) وكبير المستشارين العسكريين الروس في سوريا جراء قصف مدفعي لتنظيم “داعش” الذي استهدف غرفة عمليات الجيش السوري والقوات الروسية في دير الزور.

وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن تنظيم “داعش” استهدف غرفة العمليات العسكرية في دير الزور، بقصف مدفعي، استشهد على إثرها قائد الجيش الخامس الروسي ومرافقيه، بالإضافة إلى المترجم المرافق .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية “استشهاد” الجنرال (فاليري أسابوف) في معارك دير الزور بقصف لتنظيم “الدولة”.

وعين الجنرال الروسي الشهيد قائدا للجيش الخامس، بداية الشهر العاشر من العام الماضي، ويقود العمليات العسكرية إلى جانب الجيش السوري في دير الزور.

و يعد الجنرال الروسي الشهيد أبرز شخصية عسكرية روسية تستشهد في المعارك في سورية.

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