ما حكاية “صحن الحمص المبهر” الذي أهداه “بشار الأسد” لـ “إيهود أولمرت”؟!

ادعى الصحافي الإسرائيلي، ناحوم برنيع، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقديم الرئيس السوري بشار الأسد هدية لعدوه اللدود رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت عبارة عن صحن حمص دمشقي!، يتسائل مراقبون إن كانت العلاقات بين دمشق وتل ابيب قوية لهذه الدرجة فلماذا تقوم الاخيرة باستهداف دمشق باستمرار ودعم المسلحين وعلاجهم على حدودها مع سوريا.

وبحسب ادعاءات برنيع فقد جاءت هذه الهدية إلى تل أبيب قبل وقت قصير من قصف المفاعل السوري في دير الزور، في السابع من سبتمبر/أيلول من نفس العام. ووفقاً للتفاصيل فإن رجلا أعمال اسرائيليان خلال لقاء لهما بالرئيس بشار الأسد، حملا تحيةً وسلاماً من رئيس الحكومة الإسرائيلية أولمرت. وقد تشعب الحديث بين الرجلين والأسد إلى حد سؤال الأخير لهما ما إذا كانا يعرفان ما هو الطبق المفضل لدى أولمرت، فكانت إجابتهما إنه يفضل أكل الحمص!!.

ويكمل الصحفي الاسرائيلي في ادعائاته بالقول “بعد مضي ساعات على اللقاء، وصلهما في الفندق الذي نزلا فيه طرد من القصر الرئاسي السوري، عبارة عن علبة من الحمص الشامي المبهر والمتبل، “تماما كما بهارات الصحفي الاسرائيلي” كهدية من الأسد. وقام الاثنان بإيصال الهدية لرئيس الحكومة الإسرائيلية الذي اضطر ومساعدوه إلى طلب الخبز الساخن لتناول الأكلة الشامية، حيث شاطره في تناول الطبق الشامي كل من رئيس طاقم رئاسة الوزراء آنذاك، يورام طوروبيبتش، والمستشار السياسي، شالوم ترجمان، وأتى الجميع على الطبق وهم يطرون على الوجبة الفاخرة”.

اذا صحن الحمص طار من دمشق إلى تل أبيب على جناح السرعة ليتناوله ايهود أولمرت بشهية كبيرة، على مايبدو حقاً فإن الصحفيون الاسرائيليون باتوا يتعلمون من المسلحين السوريين كيف يحيكون القصص حول الرئيس الاسد الذي تعرض لكثير من الشائعات منذ اندلاع الحرب في بلاده قبل سبع سنوات.

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