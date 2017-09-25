بعد دير الزور : ما هي وجهة الجيش السوري القادمة؟

أفادت مصادر اعلامية أن قوات الجيش السوري تسعى بالتعاون مع حلفائها في محور المقاومة للاتجاه إلى مدينة الميادين التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة دير الزور.

وأمّن الجيش السوري كامل طريق دير الزور – حلب، بعد التقاء قواته العسكرية بين ريفَيْ الرقة الشرقة ودير الزور الغربي.

وكانت وحدات الجيش السوري المنطلقة من محور عيّاش والبغيلية في ريف دير الزور الغربي قد التقت بالقوات الموجودة في ريف معدان، كما حرّر مدينة معدان، آخر مدينة كان يسيطر عليها داعش في ريف الرقة، مع توسيع السيطرة على الضفة الشرقية لنهر الفرات وبغطاء جوي روسي، بعد سيطرتهم على قرى المظلوم وخشام ومراط وصبحة بريف دير الزور الشمالي.

ومساء السبت أكدت مراسلة الميادين أنّ الجيش السوري وحلفاوءه في محور المقاومة تمكنوا من تأمين كامل طريق دير الزور – حلب بعد التقاء القوات بين ريفي الرقة ودير الزور.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش حرر خلال أسبوعين أكثر من 50 قرية، إضافة إلى عدد من المزارع والتلال في ريفي دير الزور والرقة.

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