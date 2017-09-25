روكز: “لايجاد حل لهذا الموضوع.. “

أقام مستشار وزير الطاقة والمياه المهندس جان جبران وعقيلته الدكتورة لينا مأدبة عشاء في دارتهما في جبيل، لمناسبة عيد القديسة تقلا، شارك فيها النائبان فريد الخازن وسيمون ابي رميا، العميد المتقاعد شامل روكز وعقيلته كلودين رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وشكر روكز في كلمة له اصحاب الدعوة على هذا اللقاء الجامع، مؤكدا “اهمية التواصل والحوار ومد الجسور بين جميع المواطنين”.

وأمل مع عهد الرئيس عون “تحقيق مطالب جميع اللبنانين على المستويات كافة ومن دون تمييز”، مشيرا الى “ان الشعب اللبناني شبع كلاما ووعودا من دون جدوى، فالفرصة اليوم هي للعطاء والاعمار والمزيد من العمل”.

ولفت الى انه “لم يعد مسموحا ان يقضي المواطن نصف وقته على الطرقات بسبب زحمة السير”، مشددا على “ضرورة توسيع الاوتوسترادات، لا سيما من نهر الكلب حتى طبرجا”، داعيا الى “تأمين المشاريع الانمائية للمواطنين من المياه والصرف الصحي والبيئة”.

وتناول روكز موضوع النازحين السوريين، فأشار الى “ان خطاب الرئيس عون، كان واضحا في هذا الموضوع لجهة رفض التوطين وضرورة عودتهم الى بلادهم، لان لبنان يكفيه ما عانى من موضوع اللاجئين الفلسطينيين واليوم النازحين السوريين”.

ودعا السياسيين الى “ان يكونوا على قدر المسؤولية في هذا الموضوع، فلبنان قام بدوره على الصعيد الانساني مع النازحين واليوم علينا ايجاد الحل لقضيتهم، وانا اعتقد انه عندما تستطيع عناصر “داعش” الذهاب الى سوريا بامكان النازحين السوريين عندها العودة الى بلادهم”.

وقال: “يكفي لبنان ما عانى منه لسنوات ولن نقبل ان يبقى الجمر تحت الرماد وعلى جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية ان يكونوا في حالة استنفار لايجاد حل لموضوع النازحين السوريين، ان نضغط على المنظمات الدولية ودول العالم الذين ادخلوهم الى لبنان لايجاد الحل ، لاننا نحن لسنا مسؤولين عن ادخالهم الى وطننا”.

واكد “ان الانتخابات النيابية هي محك للشعب الرافض للواقع القائم والمطالب بالاصلاح والتغيير”، معتبرا انها “فرصة لحسن الاختيار على قدر آمال وطموحات اللبنانيين من اجل وطن حر وسيد ومستقل نطمح اليه جميعا”.

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