إضراب في الإدارات العامة والمدارس الرسمية !

التزمت محافظة عكار بالإضراب في معظم الادارات العامة، بناء لدعوة الاتحاد العمالي العام وموظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية الى الإضراب العام والشامل مطالبة السلطة بصرف الراواتب الجديدة كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب.

وفتحت معظم الإدارات في سرايا حلبا مركز المحافظة، والموظفون موجودون في مراكزهم لكن من دون أن يعملوا.

كما التزم بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه والضمان وأوجيرو والمالية، الى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.

ايضاً، التزم موظفو الادارات العامة والبلديات في محافظة بعلبك الهرمل ومدينة صور بالاضراب العام، فامتنعوا عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم بالإضراب أيضا عمال المصالح المستقلة، والمدارس الرسمية والخاصة.

كما التزم قضاء الكورة بالاضراب العام والشامل في المهنيات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة (بإستثناء بعض المدارس الخاصة)، وفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

هذا والتزمت كافة الدوائر الرسمية في سراي جونية بالإضراب حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم دون القيام بأعمالهم واستقبال المواطنين وأقفلت البوابات الرئيسية.

كما التزمت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة بالإضراب العام، مطالبة السلطة بدفع الرواتب على اساس سلسلة الرتب والرواتب التي اقرتها الحكومة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

