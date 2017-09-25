كيف توفيت أسمن امرأة في العالم ؟

توفيت المصرية إيمان عبدالعاطي، المصنفة أسمن امرأة في العالم سابقا، نتيجة صدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي، وفق مصادر طبية.

وأعلنت إدارة مستشفى برجيل اليوم، في بيان صحفي خبر الوفاة قائلة: “كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم”.

وأعرب المستشفى عن تعازيه لأسرة إيمان قائلا: “نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة”، لافتا إلى أنه “سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل”.

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