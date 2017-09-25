إيران تقصف “داعش” على الحدود السورية العراقية

قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مواقع تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في شرق سوريا بطائرات بدون طيار.

وذكر تلفزيون “برس تي في” الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري وجه ضربات إلى مواقع لـ”داعش” في محافظة دير الزور الشرقية بالقرب من الحدود السورية العراقية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل “عدد كبير من الإرهابيين”.

وأضاف التلفزيون أن الضربات أدت أيضا إلى تدمير مركبات وكميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة للمسلحين.

وأوضح تقرير القناة أن هذه الضربات تمثل “جزءا من عملية تنفذها القوات الإيرانية لتطهير الحدود السورية العراقية من مجموعات إرهابيي داعش”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

