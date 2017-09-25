الجيش السوري يقتحم جوبر

يستكمل الجيش السوري عملياته العسكرية بريف حمص بإتجاه مسعده وأم الريش بريف حمص الشرقي وسط اشتباكات عنيفة وقصف مكثف ينفذه الجيش على مواقع “داعش ” في المنطقة.

في سياق متصل استفاقَ الدِمشقيون اليوم على أصواتِ اشتباكاتٍ و إنفجاراتٍ يتردّدُ عِمق صداها في أرجاءِ العاصمة عموماً و في المناطقِ الشرقيةِ مِنها خصوصاً، حيثُ بدأ الجيش السوري في الصباحِ الباكر و عبر قواتِ الاقتحام بهجومٍ على مواقِع جبهة النصرة في محور جوبر و عين ترما و ذلكَ بِالتزامن مع إسنادٍ ناريٍ من مُختلف أنواعِ الأسلحة، سبقَ ذلك تمهيد بالمدفعيةِ على المواقعِ و النقاط التابعةِ للفيلق.

وارتفعت حدة الاشتباكات بعدَ ساعات معدودات على بدء العملية في محور جوبر (المناشر) و التي استُخدم بها الرشاشاتِ الثقيلة و تخلل ذلك تجدد في قصفِ تجمعات المسلحين بصواريخ الأرض أرض شديدة التأثير.

بينما بدات دبابات الجيش السوري بالاقتحام و تقوم باستهداف عمق التواجد المسلح في المنطقة.

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