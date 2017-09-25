الجيش السوري يقتحم جوبر

25 سبتمبر, 2017 - 12:08 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
الجيش السوري يقتحم جوبر

يستكمل الجيش السوري عملياته العسكرية بريف حمص بإتجاه مسعده وأم الريش بريف حمص الشرقي وسط اشتباكات عنيفة وقصف مكثف ينفذه الجيش على مواقع “داعش ” في المنطقة.

في سياق متصل استفاقَ الدِمشقيون اليوم على أصواتِ اشتباكاتٍ و إنفجاراتٍ يتردّدُ عِمق صداها في أرجاءِ العاصمة عموماً و في المناطقِ الشرقيةِ مِنها خصوصاً، حيثُ بدأ الجيش السوري في الصباحِ الباكر و عبر قواتِ الاقتحام بهجومٍ على مواقِع جبهة النصرة في محور جوبر و عين ترما و ذلكَ بِالتزامن مع إسنادٍ ناريٍ من مُختلف أنواعِ الأسلحة، سبقَ ذلك تمهيد بالمدفعيةِ على المواقعِ و النقاط التابعةِ للفيلق.

وارتفعت حدة الاشتباكات بعدَ ساعات معدودات على بدء العملية في محور جوبر (المناشر) و التي استُخدم بها الرشاشاتِ الثقيلة و تخلل ذلك تجدد في قصفِ تجمعات المسلحين بصواريخ الأرض أرض شديدة التأثير.

بينما بدات دبابات الجيش السوري بالاقتحام و تقوم باستهداف عمق التواجد المسلح في المنطقة.

المصدر: رصد الحدث نيوز
25 سبتمبر, 2017

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