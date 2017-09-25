الحريري يكشف عن إرهابي بحق كل اللبنانيين

أكّد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، أنّ “كلّ اللبنانيين من كلّ الطوائف والمناطق ضدّ ​الإرهاب​، والسبب واضح لأنّ الإرهاب يضرب “على العمياني” مدنيين ​أطفال​ وشباب ورجال وشيوخ”، متسائلاً “الرصاصة الطائشة الّتي تصيب طفلاً أو عجوزاً لا ناقة لهم ولا جمل، ماذا نسمّيها؟” ما ذنب الطفل البريء الّذي يلعب أمام بيته؟ ما ذنب الأب والأم الذين يكدحان لتأمين حياة كريمة لأولادهم؟”، مشدّداً على أنّ “​الرصاص الطائش​ إرهاب بحقّ كلّ اللبنانيين من كلّ المناطق والطوائف”.

ولفت الحريري، إلى أنّ “لا يوم يمرّ إلّا ونسمع عن مأساة في بلدنا سببها إطلاق النار العشوائي في المناسبات أو من دون مناسبات، سنقف بوجه هذا الإرهاب وكلّ إرهاب”، مشيراً إلى أنّ “الدولة اليوم تقول أين المجتمع ورجال الدين والمخاتير؟ للضغط من أجل منع التدخل بالقضاء لإطلاق مطلقي النار العشوائي، للإبلاغ عن كلّ مطلق نار عشوائي من دون سبب أو قضية”.

وأشار إلى أنّ “العالم كلّه يقول انّ لبنان يعيش في معجزة بفضل العمل اليوم للحفاظ على الإستقرار بفضل تضحيات القوى الأمنية”، متسائلاً “لكن ماذا ينفع كلّ هذا؟ ماذا ينفع تجييش الدعم الدولي إذا كان أي لبنان معرّض لأي لحظة بأي مكان للموت في رصاصة طائشة؟”.

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