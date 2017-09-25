الاستمرار بتنفيذ الإضراب التحذيري يوم غد

25 سبتمبر, 2017 - 12:32 مساءً المصدر: مواقع
الاستمرار بتنفيذ الإضراب التحذيري يوم غد

أعلن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ الاستمرار بتنفيذ الإضراب يوم غد وإبقاء اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ القرارات.

وفي ​مؤتمر صحافي​، شدد على أن مسؤولية الحكومة إيجاد مخارج، مطالبا بالغاء جميع ​الضرائب​ التي وضعتها والتركيز على جباية الضرائب، لافتا إلى أن على الحكومة أن تضع سياسية ضريبيّة تتناسب مع الطبقات المتوسطة والفقيرة والعمال وندعو ​القطاع الخاص​ إلى تحسين الأجور.

وأكد رفض الاتحاد المطلق المساس بالقانون رقم 46 أي قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ ويؤكد عل حق المستفدين بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة مع المفعول الرجعي، بعد ان بات القانون نافذا، مشددا على أنه من المعيب أن تتهرب الحكومة من تنفيذ القوانين.

المصدر: مواقع
25 سبتمبر, 2017

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