الاستمرار بتنفيذ الإضراب التحذيري يوم غد

أعلن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ الاستمرار بتنفيذ الإضراب يوم غد وإبقاء اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ القرارات.

وفي ​مؤتمر صحافي​، شدد على أن مسؤولية الحكومة إيجاد مخارج، مطالبا بالغاء جميع ​الضرائب​ التي وضعتها والتركيز على جباية الضرائب، لافتا إلى أن على الحكومة أن تضع سياسية ضريبيّة تتناسب مع الطبقات المتوسطة والفقيرة والعمال وندعو ​القطاع الخاص​ إلى تحسين الأجور.

وأكد رفض الاتحاد المطلق المساس بالقانون رقم 46 أي قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ ويؤكد عل حق المستفدين بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة مع المفعول الرجعي، بعد ان بات القانون نافذا، مشددا على أنه من المعيب أن تتهرب الحكومة من تنفيذ القوانين.

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