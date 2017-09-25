منطقة خفض توتر جديدة في عفرين

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تركيا وروسيا وإيران تعمل على إقامة منطقة جديدة لخفض التوتر في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن يلدريم قوله الاثنين، “نقوم الآن بخطوات مشتركة مع إيران وروسيا، من أجل إقامة منطقة خفض توتر في منطقة مدينة عفرين السورية في شمال البلاد”.

وكانت صحيفة “تركيا” كشفت في أواخر يونيو الماضي أن القوات التركية أكملت تحضيراتها لإجراء عملية برية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا، ولم يستبعد وزير الدفاع التركي السابق فكري إيشيق قيام الجيش بتنفيذ مثل هذه العملية.

يذكر أن عفرين هي مدينة سورية تقع في محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا، ويشكل الأكراد غالبية السكان فيها.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، قد أعلنت في منتصف سبتمبر عن بدء عمل أربع مناطق لخفض التوتر – في جنوب غرب سوريا والغوطة الشرقية ومحافظة حمص ومحافظة إدلب (إضافة إلى بعض المناطق التابعة لمحافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة).

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

