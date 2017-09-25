الرياشي: “الحكومة بخطر في هذه الحالة”

25 سبتمبر, 2017 - 1:15 مساءً المصدر: مواقع
الرياشي: “الحكومة بخطر في هذه الحالة”

بحث وزير الإعلام ملحم الرياشي مع وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوعي سلسلة الرتب والرواتب وموضوع العلاقة مع سوريا.

وعقب اللقاء، أكد الرياشي أن “الحكومة ستجتمع غداً استثنائياً للبحث في السلسلة لأنه لا يمكن لهذه السلسلة أن تبصر النور من دون ضرائب”، لافتاً إلى “اننا سنحاول ايجاد حلول لتأمين مداخيل مناسبة للسلسلة”.

وأشار الرياشي إلى أن “هناك انقسام حاد في البلد بما يخص العلاقة مع سوريا والمطلوب تحييد الحكومة ولبنان عن ملف خلافي بحجم هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة”، لافتاً إلى أنه “في حال قام بعض الوزراء بمخالفة البيان الوزاري الذي قامت على أساسه الحكومة فالحكومة بخطر”.

المصدر: مواقع
25 سبتمبر, 2017

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