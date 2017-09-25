طهران تدعو دمشق لإقامة شركات إنشائية مشتركة

تتطلع الشركات الإيرانية للفوز بإعادة تأهيل الطرق والجسور والمشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية في سوريا خلال إعادة الإعمار.

وفي معرض “إعادة إعمار سوريا”، أعرب معاون وزير الطاقة الإيراني، بهرام نظام الملكي، عن رغبة الشركات الإنشائية بالعمل في قطاع الموارد المائية بسوريا، لا سيما بعد تجاربها الناجحة في العديد من دول العالم.

وبحسب وكالة “إسنا” الإيرانية، دعا نظام الملكي، خلال لقائه وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، حسين عرنوس، لإقامة شركات إنشائية مشتركة بين دمشق وطهران.

ووفقا له، تهدف طهران من خلال مشاركتها في المعرض، إلى إطلاع الجانب السوري على خبرات الشركات الإيرانية في مجالات الطرق والجسور والمياه والتطوير العقاري والهندسة والاستشارات.

واستعرضت إيران من خلال 25 شركة مشاركة في المعرض، منتجاتها من مستلزمات البناء، والمعدات، والآليات.

من جانبه، أكد عرنوس أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار لشركات الدول الصديقة التي وقفت مع سوريا في أحلك المراحل وأشدها مأساوية.

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