بري: حكم “الدستوري” لم تأت به الملائكة

طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري “الحكومة أن تنفذ ما رردته مراراً وتكراراً لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب”، مضيفا: “دون أن ننسى ان من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها، ولا ننسى أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يُسن عليه القيود ، إلا إذا اصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر ، فحكم المجلس الدستوري لم تأتي به الملائكة”.
وكان بري قد أبرق مهنئاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإعادة انتخابها لولاية رابعة . كما تلقى برقية تهنئة بعيد راس السنة الهجرية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ومن عدد من رؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية ، الإسلامية والدولية ، كما تلقى برقية مماثلة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن .