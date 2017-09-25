بري: حكم “الدستوري” لم تأت به الملائكة

طالب ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ “الحكومة أن تنفذ ما رردته مراراً وتكراراً لتطبيق قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​”، مضيفا: “دون أن ننسى ان من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع ​الواردات​ و​الضرائب​ داخل ​الموازنة​ أو خارجها، ولا ننسى أن ​المجلس النيابي​ هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يُسن عليه القيود ، إلا إذا اصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر ، فحكم ​المجلس الدستوري​ لم تأتي به الملائكة”.

وكان بري قد أبرق مهنئاً المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ بإعادة انتخابها لولاية رابعة . كما تلقى برقية تهنئة بعيد راس السنة الهجرية من ​الرئيس المصري​ ​عبد الفتاح السيسي​ ، ومن عدد من رؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية ، الإسلامية والدولية ، كما تلقى برقية مماثلة من شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ .

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