رضا المصري إلى المعركة الانتخابية: “الحرمان جعلني أترشح”

عقد صباح اليوم لقاء جمع رجل الأعمال الشيخ رضا المصري مع عدة وفود أجنبية وخليجية ومستثمرين عرب.

ووفق المعلومات، تم التداول في الوضع البقاعي عامة ولبنان ككل خاصة وقد تم طرح عدة خطط إنمائية تصب في مصلحة البقاعيين من تأمين الوظائف وتوفير لقمة العيش.

وخلال الاجتماع صرح الشيخ رضا المصري ما يلي: “البقاع الهرمل مسؤوليتي الشخصية كما هي مسؤولية بمنزلي وأهالي البقاع كأولادى وإخوتي ومسؤوليتي تجاههم تصب في خانة واحدة الحرمان في منطقة البقاع هو من جعلني أترشح ولست طامعاً في مقعد نيابي”.

وتابع: “إنما خلال رؤيتي الوضع المتدهور في البقاع وتدنى الإحوال المادية للمواطنين ودخول 99% من البقاعيين تحت خط الفقر فلذلك إخذت الإمر على مسؤوليتي الخاصة وعلى عاتقي ما دام ليس هنالك من مطالب لحق المواطنين فإنا نصبت نفسي لخدمتهم ولتامين لقمة عيش كريمة وإعلنت ترشحي للدفاع عن حقوقهم المسروقة”.

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