وهاب زار عون: نهنئ الجيش بالإنجاز التوأم مع المقاومة

25 سبتمبر, 2017 - 2:15 مساءً المصدر: مواقع
وهاب زار عون: نهنئ الجيش بالإنجاز التوأم مع المقاومة

زار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ ​قائد الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في اليرزة، وقدم له التهنئة بالإنجاز “التوأم مع المقاومة بتحرير ​الحدود الشرقية​ للبنان”.

ونوّه وهّاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية المخابرات بالتعاون مع شعبة المعلومات والأمن العام وأمن الدولة والتي حققت نتائج كبيرة ساهمت بإفشال عمليات إرهابية.

وأكّد وهّاب على ضرورة الإستسثمار بالأمن كما دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أكثر من مرة، لافتاً إلى أن “هذا يستدعي تخفيف بعض مزاريب الهدر واعطاء الأجهزة الأمنية امكانيات افضل للعمل على الأمن الوقائي.”

المصدر: مواقع
25 سبتمبر, 2017

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