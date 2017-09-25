رعد: العالم كله يهاب حزب الله

رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “الانتصارات التي تحققت ضد إسرائيل وضد التكفيريين سببت اهتزازات في العالم”. وقال: “الرئيس الأميركي يجن جنونه وهو منزعج ومغتاظ كيف لا يتحقق مشروع الولايات المتحدة التخريبي في منطقتنا، في سوريا ولبنان، مليارات الدولارات أنفقت على داعش من كل دول الخليج دون استثناء عمان ربما”.

وأضاف في المجلس العاشورائي الذي أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة سحمر في البقاع الغربي: “تحريك موضوع استقلال كردستان ليس بريئا، وهذه مسألة جديدة حتى يشغلوا المنطقة بها، لإن الإسرائيلي لا يستطيع أن يفعل شيئا والتكفيري انتهى مشروعه، الآن تحركوا عبر الأكراد”، آملا “أن يكون هناك بقية عقل في كردستان حتى لا يلاقوا ما لاقاه غيرهم”.

وتابع: “العالم كله يهاب حزب الله، الأميركيون يعملون له مئة حساب ودول الخليج تعمل له مئة حساب والإسرائيليون يعملون له ألف حساب، والجميع محتارون من أين يأتون ليحاصروا حزب الله، إنتهى عهد التفكير بضرب المقاومة وبتهديدها، وانتهى عهد الهزائم وجاء عهد الانتصارات، الآن ننتقل من مرحلة انتصار إلى مرحلة أخرى، وهذا سببه الأساسي التمسك بالحسين وتعاليمه وأخلاقه وقيمه”.

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