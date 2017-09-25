تدابير سير في بيروت في هذا التاريخ !

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه “ضمن مشروع تطوير النقل ​الحضري​ لمدينة ​بيروت​ الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة – اعتباراً من تاريخ 25/9/2017 ولغاية تاريخ 5/10/2017، يومياً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي – بتخطيط الطريق عند عدد من التقاطعات ضمن العاصمة بيروت، وذلك على الشكل التالي: تقاطع القاعدة البحرية / مدخل المرفأ.(من 25/9/2017 لغاية 28/9/2017)، تقاطع فوش (من 29/9/2017 لغاية 1/10/2017)، تقاطع البطريرك الحويّك / ​مجيد ارسلان​ (من 2/10/2017 لغاية 3/10/2017)، تقاطع اللمبي (من 4/10/2017 لغاية 5/10/2017)”، مشيرة إلى أن “هذه الأعمال ستؤدي الى منع المرور على مسرب واحد فقط من كل تقاطع مذكور”، داعية “المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام”.

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