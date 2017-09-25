نزال دموي بين مقاتلتين

شهدت حلبة “Saitama” في مدينة سايتاما اليابانية، نزالا مثيرا ودمويا بين البرازيليتين جيسيكا أندرادي وكلاوديا غاديلا، ضمن دورة ألعاب الفنون القتالية المختلطة “UFC Fight Night 117”.

بدأت كلوديا غاديلا النزال بقوة وأصابت منافستها بجرح في جبينها، ولكن نجاحاتها توقفت عند هذا الحد، فقد استلمت جيسيكا أندرادي زمام المبادرة، وفرضت سيطرتها بالكامل، وأصبحت توجه اللكمات واحدة تلو الأخرى، وتسقط منافستها على أرض الحلبة مرة تلو المرة.

وتلطخ بالدم، ليس فقط جسم اللاعبتين، وإنما أرضية الحلبة كلها، لتفوز جيسيكا أندرادي بجدارة في نزال دموي، بإجماع قرار الحكام في الجولات الثلاث، بواقع (30-25، 30-26، 30-27).

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