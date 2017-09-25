أوقفت في تركيا بسبب جمالها !!

قام موظفو مراقبة الجوازات في إحدى المطارات التركية بتوقيف المطربة الأوكرانية الشهيرة ناتاليا دزينكيف لاشتباههم بأنها أصغر من العمر الحقيقي المذكور في جواز سفرها.

وفي تعليق على الحادثة قال موقع نوفوستي الأوكراني: “تم توقيف دزينكيف في إحدى المطارات التركية لاشتباه موظفي مراقبة الجوازات بأنها أصغر من عمرها الحقيقي (41 عاما) الوارد في جواز السفر”.

من جانبها علقت الفنانة بالقول: “عندما علمت السبب الحقيقي وراء إيقافي ضحكت، لقد أوقفوني لاشتباههم بأني أصغر من العمر المذكور في الأوراق الثبوتية.. لقد اعتدت على سماع المجاملات التي تتعلق بمظهري الخارجي، لكني لم أتوقع يوما أن يكون جمالي سببا لتوقيفي”.

ووفقا للمعلومات قام المسؤولون في المطار بإطلاق سراح الفنانة بعد أن تهافت عليها المعجبون الذين أرادوا توقيع الأوتوغرافات منها، حيث قامت دزينكيف لاحقا بنشر صور لها من تركيا على صفحتها في إنستغرام.

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