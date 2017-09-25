تغير لخارطة السيطرة في حمص

25 سبتمبر, 2017 - 3:55 مساءً المصدر: وكالات
تغير لخارطة السيطرة في حمص

فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها اليوم على قرى أم الريش ورسم الناقة ومسعدة في منطقة جب الجراح والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بريف حمص الشرقي.

وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة بالكامل على قرية مسعدة بعد عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي “داعش” انتهت بمقتل العديد منهم وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

وتابعت وحدات الجيش ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة بينما قام عناصر الهندسة بتمشيط القرية وتأمينها بشكل كامل حيث فككوا العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين.

المصدر: وكالات
25 سبتمبر, 2017

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