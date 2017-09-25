النفط الإيراني إلى روسيا

رجّح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تبدأ بلاده باستيراد النفط الإيراني في القريب العاجل تحت بند “النفط مقابل البضائع” في اتفاق مبرم بين البلدين.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن الوزير تأكيده أن موسكو ستبدأ قريباً باستيراد النفط الإيراني عن طريق شركة “بروم سيريو إيمبورت”، وفق عقد مبرم بين الطرفين.

وفي ايار الماضي، أبرمت إيران وروسيا صفقة “النفط مقابل البضائع”، التي تتيح شراء نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني.

وأدرج بند “النفط مقابل البضائع” عام 2014، عندما كانت العقوبات الغربية لا تزال سارية المفعول ضد إيران، وذلك لتجنب التعامل بالدولار، بحيث تقايض موسكو النفط من طهران مقابل سلع روسية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

