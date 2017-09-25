ضربة موجعة لمنتخب سوريا قبل لقاء أستراليا

تعرض المنتخب السوري لضربة موجعة قبل مواجهته أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، وذلك بعد تعرض قلب دفاعه أحمد الصالح للإصابة.

وكتب الصالح على صفحته في فيسبوك بأنه سيغيب لـ21 يوما بعد تشخيص تمزق عضلته الخلفية وصل إلى 2 سم، وبالتالي لن يكون مع رفاقه في منتخب “نسور قاسيون” بلقاء الذهاب 5 أكتوبر/ تشرين الأول، والإياب 10 ضد الكنغارو.

وكان قلب دفاع نادي هينان جياني الصيني طلب التبديل أول أمس في مباراة فريقه ضد شاندونغ ليونينغ التي فاز فيها 2-1، وذلك لشعوره بآلام مع مرور 30 دقيقة على بداية المباراة.

وشكل الصالح -الكابتن الثاني في المنتخب السوري بعد فراس الخطيب- ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السوري أيمن الحكيم التي وصلت إلى ملحق آسيا وكانت على بعد هدف واحد من الوصول بشكل مباشر إلى المونديال لأول مرة بتاريخ البلاد.

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