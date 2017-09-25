سلف أوروبي واحد لأصحاب العيون الزرقاء

تبين البحوث الجديدة أن جميع الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء لديهم سلف مشترك عاش قبل أكثر من 6 آلاف سنة، وحمل طفرة جينية انتشرت حول العالم.

وما يزال العلماء يبحثون عن السبب الدقيق لهذا الأمر، ولكنهم يعرفون أن لون العين بدأ يتغير منذ فترة طويلة، قبل أن يبدأ التاريخ المسجل.

ويمتلك كل الأشخاص ذوي الأعين الزرقاء سلفا واحدا مشتركا، ولد قبل نحو 6 أو 10 آلاف سنة مضت.

الجدير بالذكر، أن العيون الزرقاء سببها طفرة جينية، بحث العلماء لسنوات عنها في الجين OCA2.

ويحدد الجين OCA2 مقدار الصباغ البني في أعيننا، ولكن لم يجد الباحثون ما كانوا يبحثون عنه في هذا الجين.

وعُثر على الطفرة في جين مختلف تماما يسمى HERC2، الذي يثبط عمل OCA2 ما يخفي اللون البني ويكشف الأزرق، هذا ويمتلك كل شخص أزرق العينين نفس الطفرة.

ويقول الخبراء، يمكن أن تكون بداية انتشار هذه الطفرة عندما هاجر البشر من أفريقيا إلى أوروبا، وهذا ما يفسر سبب امتلاك الأشخاص من أصل أوروبي عيونا زرقاء.

ويقترح الباحثون أيضا أن جميع الأشخاص ذوي العيون الزرقاء، يتقاسمون سلفا أوروبيا واحدا.

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