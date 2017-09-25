تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي

نشرت صحيفة “عكاظ”، الاثنين، مقالا تحت عنوان “قطر تتهرب.. والتجميد وارد”، أشارت من خلاله إلى فشل الدوحة في استقطاب التأييد لموقفها، وإلى إمكانية تجميد عضويتها بمجلس التعاون الخليجي.

وقالت الصحيفة السعودية “إن الأزمة القطرية توشك على دخول شهرها الخامس دون أن تلوح في الأفق بوادر حل، في ظل التصعيد القطري المتمثل بعدم الاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، رغم الجهود التي بذلها رؤساء ووزراء خارجية الدول الكبرى، ما أثار شكوكا في نوايا النظام القطري وحقيقة الرؤوس التي تتحكم به من وراء الستار”.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فقد ازداد الارتياب بعد الجولة الفاشلة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وشملت برلين وباريس ونيويورك، ولم يخرج منها بتأييد لموقف الدوحة.

وقالت الصحيفة إن مراقبين يرون أن استمرار الأزمة سيفتح الباب أمام احتمالات عدة، تشمل تشديد الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر، ويفتح مجددا إمكانية تصعيد دبلوماسي، يهدف لتجميد عضوية قطر في المنظمات الإقليمية، خصوصا في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. وأوضح المراقبون أن الدول الأربع لن تتنازل عن مطالبها الـ13، ومبادئها الـ6، وترفض مزاعم قطر بأن فيها انتقاصا من سيادتها.

واختتمت الصحيفة بالقول: لم يتضح بعد إن كانت الوساطة الكويتية ستحرك جمود الأزمة خلال الأيام المقبلة بأي مقترحات لحوار بشأن آلية محتملة للحل.

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