مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تتجاوز الـ 40 مليون ليرة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة تداولات جلسة اليوم 87ر14 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 20ر3171 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 47ر0 بالمئة مع تداول 102599 سهما موزعة على 118 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 110ر40 مليون ليرة.

وشهدت الجلسة تداول أسهم 13 شركة ارتفع منها عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة تسعة أسهم وهي سهم بنك قطر الوطني بنسبة 05ر0 بالمئة وأغلق على سعر 06ر387 ليرة وسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية 06ر2 نقطة وأغلق على سعر 28ر459 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 7ر0 بالمئة وأغلق على سعر 27ر419 ليرة.

وبنسبة 7ر1 بالمئة ارتفع سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي ليغلق على سعر 82ر279 ليرة وارتفع سهم بنك البركة 81ر0 بالمئة وأغلق على سعر 84ر639 ليرة وسهم فرنسبنك بنسبة 41ر0 بالمئة وأغلق على سعر 05ر380 ليرة وسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 06ر1 بالمئة وأغلق على سعر 394 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 23ر4 بالمئة وأغلق على سعر 10ر226 ليرة وكذلك سهم الشركة السورية الكويتية للتأمين بنسبة 97ر4 بالمئة وأغلق على سعر 25ر338 ليرات.

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