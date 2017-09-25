السوري سامر كابرو يطلق «نحنا كلنا سوريا»

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة عبر الإذاعات السورية ومواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “نحنا كلنا سوريا” من كلماته وتوزيع كريست ميكائيليان، ميكساج وماسترينغ مروان شَلمي، وتم تسجيلها في استوديو “دريمز” بمدينة القامشلي السورية.

وتحمل الأغنية في كلماتها كل معاني الفرح بالانتصارات التي تحققها سورية، وكذلك أملاً بفوز المنتخب السوري ضد نظيره الاسترالي ووصوله إلى كأس العالم.

وأشار كابرو الى أن ما شجعه على تسجيل الأغنية هو إيمانه بأن كل شخص من موقعه قادر على تقديم الدعم وبصفته فنان سوري ارتأى أنه من واجبه إطلاق أغنية تتناغم مع الأفراح التي يعيشها الشعب السوري في الفترة الأخيرة بعد سنوات عديدة من الحرب.

كما تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بأسلوب “الكروما” مع المخرج محمد الحموي، ومن المقرر إطلاقه قبل تاريخ المباراة بعدة أيام.