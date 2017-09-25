لافروف: الوضع في سورية بات مطمئناً

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الديناميكية الإيجابية لتطورات الوضع في سورية تبعث على الاطمئنان مشيرا إلى أنه تمت تهيئة الظروف الملائمة للقضاء نهائيا على بؤر الإرهاب بشكل أسرع وإحلال السلام هناك.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم خلال مراسم استقبال بمناسبة العام الهجري الجديد: “إن المناطق الأربع لتخفيف التوتر التي تمت إقامتها في سورية نتيجة محادثات أستانا بمشاركة الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا وكذلك الولايات المتحدة والأردن تشهد خفضا ملموسا لمستوى العنف وبدأت فيها عملية إعادة إعمار المنشآت المدمرة”.

وأعلن لافروف ترحيب بلاده بالجهود التي يبذلها النظام السعودي والرامية إلى توحيد مجموعات “المعارضة” السورية قبل انطلاق الجولة الجديدة من الحوار السوري السوري في جنيف.