ريابكوف: أمريكا تدعي محاربة “داعش” وتفعل العكس

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: إن “الولايات المتحدة تدعي محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية بينما أفعالها على الأرض تثبت عكس ذلك “داعيا واشنطن إلى إثبات التزامها بمكافحة الإرهاب في سورية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت صورا فضائية تظهر وجود آليات تابعة للقوات الامريكية الخاصة فى مناطق انتشار إرهابيي تنظيم داعش بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف ريابكوف في تصريح للصحفيين” إننا نريد بالتأكيد أن يقوم الجانب الأمريكي بعمل فعلي يتفق تماما مع تلك التصريحات التي يمتلئ بها المجال الإعلامي حول انضمام واشنطن إلى عملية مكافحة الإرهاب”.

وأعرب ريابكوف عن خيبة أمل روسيا من إهمال الولايات المتحدة لهدفها في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق مصالحها الجيوسياسية.

وأوضح ريابكوف “أن الاتصالات بين العسكريين الروس والأمريكيين نشطة جدا وتجرى على مستويات مختلفة “معتبراً أن استشهاد جنرال روسي في المعارك القريبة من دير الزور هو “ثمن سددته روسيا بالدم نتيجة ازدواجية السياسة الأمريكية في سورية”.