موسكو: واشنطن قد تمول احتجاجات داخل روسيا قبيل الانتخابات

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تستبعد قيام واشنطن بتمويل احتجاجات في روسيا قبيل الانتخابات.

ونقلت روسيا اليوم عن ريابكوف قوله: “لا نستبعد أن واشنطن ستحاول عشية الانتخابات تخصيص جزء من أموالها لدعم الاحتجاجات في روسيا” مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الروسية تتابع هذا الأمر.

وأضاف ريابكوف: إن “الأمريكيين حاولوا التأثير على مستوى الاحتجاجات في روسيا عام 2011 بعد الانتخابات البرلمانية”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتدخل على مدى عقود في شؤون الدول الأخرى.

وأوضح ريابكوف أنه يمكن أن نرى انعكاسات مثل هذا التدخل في أوكرانيا على سبيل المثال مشيرا الى أن لجنة معادية لروسيا أسست في الكونغرس الأمريكي ستقوم بتوسيع الأصوات الدعائية الأمريكية بالتزامن مع إجراء الانتخابات في روسيا.

يذكر أن انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة ستجري في آذار عام 2018.