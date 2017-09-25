بوتين ونزارباييف وروحاني: عملية أستانا أثبتت فعاليتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أهمية اجتماعات أستانا في تسوية الأزمة في سورية .

ونقلت وكالة تاس عن بيان للرئاسة الروسية قوله اليوم “إن بوتين ونزارباييف تناولا خلال الاتصال الآفاق المستقبلية للتسوية السلمية في سورية في إطار الاجتماع الدولي السادس حول سورية الذي عقد في أستانا في الـ 14 والـ 15 من أيلول الحالي”.

من جهة أخرى بحث بوتين ونزارباييف القضايا الثنائية بين البلدين بما في ذلك مسائل تعزيز التكامل والاتصالات المقبلة.

وفي اتصال هاتفي مماثل أكد الرئيسان الروسي والإيراني حسن روحاني استعدادهما لمواصلة بذل الجهود المشتركة لتحقيق تسوية الأزمة في سورية.

وقال المكتب الصحفي بالكرملين.. إنه تم “مناقشة الوضع الحالي في سورية وإعطاء تقييم عال لنتائج الاجتماع الدولي السادس الذي جرى في أستانا في الـ 14 والـ 15 من أيلول الحالي وبخاصة فيما يتعلق بتشكيل أربع مناطق لتخفيف التوتر”.

وأضاف المكتب الصحفي.. إن الرئيسين أعربا عن استعدادهما لبذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تحقيق تسوية مستدامة ولا سيما من خلال تعزيز التعاون بين الدول الضامنة لعملية أستانا وتعزيز المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ولفت المكتب إلى أنه خلال تبادل وجهات النظر حول تسوية الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني أشار الرئيسان إلى “أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة كعامل مهم في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين”، موضحاً أنه تم التطرق لبعض القضايا المهمة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى مسائل التعاون في صيغة روسيا-ايران- اذربيجان.