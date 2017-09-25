المحترف السوري كبرئيل صومي يصل دمشق

وصل اللاعب السوري المغترب كبرئيل صومي إلى العاصمة دمشق قادما من السويد برفقة والده وكان في استقباله نائب رئيس اتحاد كرة القدم-مدير المنتخب فادي الدباس في نقطة الحدود السورية اللبنانية وكان عضو اتحاد الكرة هيثم الشريف استقبل الصومي ووالده في مطار بيروت مكلفا من اتحاد الكرة.

وتوجه الصومي إلى مكان إقامته واستكملت كافة الاجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية الخاصة بهويته الشخصية.

وتمت مراسلة الاتحادين الأوروبي والأسيوي لاستكمال إجراءات انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

يذكر ان منتخب سورية لكرة القدم سيواجه المنتخب الأسترالي ضمن ذهاب الملحق اآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018.