ميزة جديد لمستخدمي نظام أندرويد للحصول على التحديثات بشكل أسرع

تحديث الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أمر مرهق للغاية، وهذا لأن كل تحديث جديد تطلقه شركة غوغل، يصل بشكل تدريجي، اعتمادا على نوع الهاتف والشبكة التي يعمل بها،

فمن الممكن أن تقول غوغل أن هناك تحديث أندرويد جديد متاح للتحميل من قبل المستخدمين، ولكن لا تجد شيئاً يظهر عند الضغط على زر التحقق من التحديثات، لذلك قررت الشركة أن تساعد في حل هذا الأمر ومساعدة المستخدمين في الحصول على التحديثات الجديدة أسرع.

إذ حصل متجر Google Play على تحديث جديد يحسن من كفاءة زر Check For Update الذي سبق وتم إطلاقه لمستخدمي نظام أندرويد للتعرف على التحديثات الجديدة المتاحة، والزر الجديد أكثر فعالية بكثير فى الحصول على البرامج المحدثة، ففي السابق كان الزر يعمل إذا كان هاتفك ضمن الأجهزة المقرر أن يصل لها التحديث، والآن يمكن لهذا الزر أن يسهل تحميل التحديثات مباشرة دون انتظار، وعلى الرغم من أن الفارق بسيط ولكنه سيكون مفيد لمستخدمي هواتف أندرويد.

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