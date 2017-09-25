كوريا الديمقراطية: ترامب أعلن الحرب.. وسنرد

أكد وزير خارجية كوريا الديمقراطية ري يونغ هو أن بلاده تملك الحق كاملا في اتخاذ كل الإجراءات للرد على التهديدات الأمريكية التي وصلت حد إعلان الحرب.

وقال ري يونغ هو في تصريح للصحافيين في نيويورك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “زعم أن قيادتنا لن تستمر طويلا .. لقد أعلن الحرب على بلادنا .. وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والعالم بأسره أن يتذكروا جيدا أن الولايات المتحدة بدأت بإعلان الحرب”.

وأضاف ري يونغ .. “سيكون لدينا كل الحق في اتخاذ إجراءات مضادة تشمل إسقاط القاذفات حتى وإن كانت خارج حدود مجالنا الجوي وحينها سيظهر الجواب على سؤال من سيصمد مدة أطول”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

