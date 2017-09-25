السيسي للشعب الإماراتي: إحنا فداكم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فداءه للشعب الإماراتي ردا على رسالة وجهتها الإمارات إلى مصر خلال اجتماع مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين.

وخلال المجلس الأسبوعي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والذي حضره كبار الشخصيات من شيوخ ووزراء ووجهاء ومسؤولين رفيعين وإعلاميين ورجال أعمال ومواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبو ظبي، وجه أحد المواطنين الإماراتيين الحاضرين للمجلس رسالة إلى الرئيس السيسي، عبر فيها عن حب الشعب الإماراتي لمصر وتقديره بالدور الذي تقوم به القاهرة على صعيد الأمة العربية.

ورد السيسي على الرسالة الإماراتية بالقول:”وإحنا فداكم”.

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