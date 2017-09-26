على ماذا اتفق الحريري وجعجع ؟

علمت صحيفة “الأخبار” أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس ​حزب القوات اللبنانية​ الأسبوع الفائت، وقبل لقاء وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بنظيره السوري ​وليد المعلم​، تناول ملف العلاقات اللبنانية ــــ السورية واحتمال تطوره في اتجاه فرض أمر واقع بـ”المفرق” على الفريقين، تارة عسكرياً من خلال ما حصل من تسوية سمحت بخروج مسلحي ​تنظيم داعش​، وتارة من خلال بدء وزراء ​قوى 8 آذار​ تنظيم زيارات علنية لدمشق، واضعين الحريري والقوات في مواجهة كانت لا تزال قبل لقاء باسيل ونظيره السوري مضبوطة الإيقاع، لا سيما مع تمييز ​التيار الوطني الحر​ نفسه عن زيارات دمشق العلنية، في حين ان زيارات الوزير ​بيار رفول​ السرية كانت معروفة من الجهتين.

ولفتت إلى ان “لقاء بيت الوسط كان واضحاً في التنسيق، للمرة الاولى بهذا الوضوح، بين الحريري وجعجع لمواجهة احتمال رفع فريق 8 آذار مستوى الحوار مع سوريا في هذا الشكل. لكن المفاجئ الذي طرأ هو موقفا عون وباسيل وتصريحات رئيس الجمهورية، ما استدعى أولاً صدور موقف حاد من وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ عقب زيارته أمس مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، وثانياً زيارة وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ ل​وزارة الداخلية​، وقبلها تصريح له يصبّ في خانة التعبير عن رفض قاطع لأيّ تنسيق مع ​النظام السوري​. وفي حين بدت لافتة زيارة النائب أحمد فتفت المبتعد عن الإعلام للمشنوق، لتعكس جواً معارضاً لما يجري، فإن مصادر المستقبل والقوات تحدثت عن خطوط حمر بدأ يتم تجاوزها في ما يتعلق بسوريا.

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