الحكومة ترمي الكرة على “مجلس النواب”

رأت مصادر متابعة في حديث لـ”الأخبار” أن كلّ الخيارات التي طُرحت خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ بعد تعطيل ​المجلس الدستوري​ لقانون الضرائب، بمثابة هروب إلى الأمام، ومحاولة من مجلس الوزراء لرمي الكرة المُلتهبة على مجلس النواب، على وقع الإضراب المفتوح والتحرّكات الاحتجاجيّة لموظفي ​القطاع العام​ والأساتذة والمعلّمين.

من جهتها أوضحت مصادر قانونية ان الخيارات الأكثر تداولاً تندرج في سياق معالجة المخالفات الماليّة المرتكبة بمخالفات أخرى، كبديل من تحمّل السلطة السياسيّة مسؤولياتها حيال موظّفي القطاع العام، والقيام بواجباتها بإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة عبر إنجاز الحسابات الماليّة (قطع الحساب) وإقرار ​الموازنة​ العامّة. وأبرز هذه الخيارات هي:

1- إرسال قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي لتعليق قانون السلسلة إلى حين إقرار الموازنة.

2- تطبيق قانون السلسلة بعد إحالة مشروع قانون على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي أو تأمين سلف خزينة إلى حين إقرار الموازنة.

3- إحالة مشروع قانون على المجلس النيابي لتجميد قانون السلسلة لمدّة شهر أو شهرين، يتم خلال هذه الفترة إقرار الموازنة، وتأمين إيرادات تمويل

السلسلة (الضرائب) من ضمن الموازنة، أو من خلال القانون 45 بعد إجراء تعديلات عليه تتماشى مع رأي المجلس الدستوري.

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