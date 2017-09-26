هل اقترب أوان إسقاط الحكومة.. ؟

علمت “الأخبار” أنه “منذ أشهر، بدأت شخصيات بارزة في ​تيار المستقبل​، وأخرى في ما كان يُعرف بفريق ​14 آذار​، تروّج معلومات تفيد بأن أوان إسقاط الحكومة قد اقترب. وتربط هذه الشخصيات في أحاديثها مصير الحكومة بقرار أميركي ـــ سعودي ـــ إماراتي يقضي بفرض عقوبات على لبنان، بذريعة محاصرة حزب الله. وترى هذه الشخصيات أن القرار الأميركي لن يسمح بأي مهادنة، وسيطلب من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مواجهة حزب الله. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام الحريري سوى خيارين: إما مواجهة حزب الله، وبالتالي فرط الحكومة؛ وإما عدم المواجهة، وتالياً التنحي عن رئاسة الحكومة لترك مهمة المواجهة لغيره. على هذه الخلفية، أتت أزمة قرار ​المجلس الدستوري​، وما تبعها من إعادة فتح النقاش حول ما يوجبه الدستور لجهة تبرئة ذمة الحكومات المتعاقبة لما أنفقته من أموال بلا سند قانوني”.

وأوضحت مصادر معنية ب​الأزمة المالية​ الدائرة حالياً، أن “الحريري يريد حماية فريقه، تماماً كما فعل مع رئيس الحكومة السابق تمام سلام والقائد السابق للجيش ​العماد جان قهوجي​، عندما أصرّ رئيس الجمهورية على إجراء تحقيق شامل بأحداث ​عرسال​”، لافتة إلى أن “الحريري يرفع سقف التحدي إلى مداه الأقصى، بهدف حماية النائب ​فؤاد السنيورة​، عبر تلويح مقرّبين من رئيس الحكومة بإمكان أن يدفعه هذا الأمر إلى الاستقالة”.

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