حزب الله ترامب والحِمار والفيل !

يُمازحُ سياسيٌّ مُتابع زوّاره في زمنِ خطابات (الرئيس الأميركيّ) دونالد ترامب ذات السّقوفِ غيرِ المفهومة قائلاً: “مَنْ كان يَظنّ أنّ أميركا ستأتي بهكذا رئيس وتُقسمه بين حمارٍ وفيل؟.. تفضّلوا هل نسخة!”. وبعد أن يُسهِب في الحديث عن مآثر الرجل الأميركيّ “البراغماتيّ”، يربط حديثهُ بالنِّزاعِ اللّبنانيّ وفاقاً لنفس التفسير ليقول إنّ “النِّزاع مضبوط هنا، فالقِسمة لا تجوز على أيّة استفادة عندما نصل إلى قطوعِ فتنةٍ سنّيّةٍ شيعيّة”، غامزاً نحو تغريداتِ الوزير السعوديّ ثامر السبهان التي “سقطت بضربةٍ حريريّةٍ ليست ناعمة!”

المقصود بالحمار أعلاه رمز الحزبِ الدّيمقراطيّ الأميركيّ، أمّا الفيل فهو شعار الجمهوريّين في بلادِ العمّ سام، وقد وَرِثَ “ترامب” أفكار الحزبيَن! ولأنّه ترامب، رجل الأعمال عمل على ابتداعِ “مُنتَجٍ جديدٍ” قائمٍ على مَزجٍ بين فكرِ الحزبَين؛ ما استولد تيّاراً جديداً اسمه “its not a campaign its a movement”، أي أنّها “ليست حملةً بل حركة”. أمّا لفتتهُ نحو تغريدة السبهان مردّها أنّها أتت في توقيتٍ غير مدروسٍ ومخالِفٍ لواقع الطبيعة!

وكما استولد ترامب من الحمارِ والفيل حركةً مزجَ فيها بين جيناتِ الحزبَين المُتباعدة آتياً بها من خارجِ السِّياق المفهوم/المعلوم في الطبيعة، فإنّ بعض السفراء في بيروت لا يختلفونَ بشيءٍ عن ساكنِ البيت الأبيض، لا بل يسيرونَ في ركبِ الجنون نفسه ويُريدونَ استنباط مُعجزة “غير مألوفة” تقودُ لإنتاجِ تفسيرٍ علميٍّ ما (غير مألوف) لحزب الله يقومُ على استخراج شقّين منه ثمّ مُزاوجتهما حتّى يخرج منهما مولود يُحقّق رغباتهم ويكون ممراً لوسمِ الحزب بما يشتهون منذ مدّة!

العمليّةُ القيصريّة هذه التي تحتاجُ إلى خُلاصةِ عُلومِ الدّبلوماسيّين والسفراء من أصحابِ الباعِ الطويل في العملِ بالحقلِ اللّبنانيّ، تقومُ على استيلاد شقٍّ سياسيٍّ في حزب الله موازٍ للعسكريّ ثمّ وسمه إرهابيّاً (تماماً كالعسكري) ثمّ حظر التعامل معه، والاستيلاد هذا يأتي أيضاً من خارج الطبيعة، علماً أنّ هرم التقسيمات في حزب الله لا تُوحي بشيءٍ من هذا القبيل – التقسيم – أبداً! بل إنّه “خليّة وجسم وهيئة واحدة، السياسيّ فيها عسكريّ والعسكريّ سياسيّ!”

أصحاب هذه الفكرة التي أماط اللّثام عن خطواتها التطبيقيّة السفير البريطانيّ في بيروت هيوغو شورتر الذي اعتبر بتصريحٍ صحفيٍّ أنّ “الجناح العسكري لحزب الله يُعتبر مؤسّسةً إرهابيّة، وهم ليسوا مُنفصلين عن جناحِهِ السياسيّ، ولهذا لا نتواصل معهم!” لكن من أين استخرج لنا السفير هذه التقسيمة؟ لا داعٍ للسؤال هنا طالما أنّ لا فائدةَ هنا لنظريّات الفيزياء وطالما أنّ النيّة سحب الجاذبيّة من حزب الله. فمن خارج سِياق الطبيعة، حتّم “أمر الواقع” أن يستنهضَ مولود بشقٍّ سياسيٍّ (لا نعلم من أباه) لتبريرِ لصق الإرهاب في الخانة نفسها، فيصبحُ التعاون والتعاطي مع حزب الله “حرام”، وفي هذه قطع للطريق أمام اللّقاءات التي يُجريها مسؤولو الحزب مع شخصيّاتٍ أوروبيّة وأميركيّةٍ، علماً أنّ هذه تأتي إلى حارة حريك!

حتماً إنّ هذه “الفزلكة” لم تنتج داخليّاً بل أتت من خلفِ البحارِ وتقودُ إلى فهم أنّ هناك تغييراً في السياسة الدوليّة صبّت في خانةِ تغيّر تصنيفِ حزب الله نحو اعتباره إرهابيّاً خالصاً.

ويمكن فهم أسباب هذه الخطوة – إن حصلت – من قراءةِ الميدانِ السوريّ الذي وعلى سكّة بلورةِ الحلّ السياسيّ وصمت المدافع، بدأت ترتسمُ هويات جديدة أفرزت قِوى عسكريّة – إقليميّة عدّة تتبارز على حياكة شكلِ “سوريا الجديدة” ومن بين هؤلاء حزب الله طبعاً الساعي إلى المُحافظة على مكتسباتِه التي حقّقها في هذا البلد، بينما المُعادينَ له يُريدونَ إخراجه بأيّ وسيلةٍ مُمكنةٍ ثمّ مباشرة مشروع “قضمه” وفق ما تشتهي إسرائيل.

يُستخلَصُ من كلامِ السياسيّ أنّ شيئاً ما يُحضّر لحزبِ الله، داخليّاً من بوّابة العقوبات ثمّ تطويق الحزب بسيناريوهات اشغالٍ عدّة، وفي الإقليم من زاويةِ قراءةِ “استخلاص العِبر” من المُناورة الإسرائيليّة وما ستحملهُ الأيّام القادمة من ذبذباتٍ قد تُعيد تسخين الأجواءِ بعد إدراك الحلّ السوريّ!

